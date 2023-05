“Sono gay”, la confessione della figlia vip. Si racconta senza fronzoli e giri di parole Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan ed Asia Argento. La giovane ha scelto Fanpage per rilasciare un intervista estremamente toccante e intima. La 21enne ha raccontato di aver lasciato la casa di famiglia ed è andata a vivere in una piccola cittadina con la compagna. E riguardo il suo passato e la sua vita fino ad ora dice: “È come chiedere a chiunque come è stato crescere nella loro famiglia, visto che io non ho altri termini di paragone. Per me è la normalità”.

>> “È morta, merita pace”. Lutto e dolore per Lapo Elkann: “Io so quello che ha dovuto passare”

E poi: “Non a caso il mio alias da dj è ‘Normal’, che è un concetto paradossale visto che, crescendo, mi sentivo un alieno. Ogni giorno della mia vita succede qualcosa di creativo. Di solito ho sempre festeggiato due volte il Natale, che da piccola è bellissimo perché ricevi il doppio dei regali e delle attenzioni. Il 24 dicembre a Roma con mia mamma, mio fratello i miei nonni materni e il 25 in Brianza dal papà, i nonni paterni e tanti altri parenti. Poi quando vado da mio padre in qualsiasi momento può tirare fuori uno strumento musicale da suonare o parlarmi di argomenti culturali”.





“Sono gay”, la confessione della figlia vip

Poi ha parlato di quando ha avuto la possibilità di conoscere personaggi iconici, come il suo idolo Marylin Manson: “Mi ha stupita perché è partito così: ‘Comunque io e tua madre non abbiamo mai fatto sesso!’. Era una voce che girava all’epoca e ci teneva a precisare che erano solo amici. E io gli ho risposto: ‘Ma come, scusa, dovevate farlo!”. Mi sono sentita abbastanza figa ad avergli risposto così”.

E sulla sua compagna ha detto: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

E ancora: “Quasi tutti gli omofobi accaniti che ho conosciuto sono gay repressi. È incredibile, no? Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi”.

Leggi anche: “Una donna e un figlio”. Massimo Ranieri, confessione bomba: da poco ha compiuto 72 anni