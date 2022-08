La vita di Ilary Blasi è completamente stravolta dopo la separazione da Francesco Totti. Un idillio che si è interrotto dopo venti anni di conoscenza, diciassette di matrimonio e tre splendidi figli. Alla fine le voci si rincorrevano dallo scorso febbraio sono state confermate: una delle storie d’amore più amate dal pubblico è naufragata. Ilary Blasi ha cercato di tenersi fuori dal clamore mediatico provando a trovare rifugio negli affetti privati: i figli e le sorelle.

Dapprima è andata in Africa e ha soggiornato in un lussuoso resort in Tanzania. Ha comunque fatto sapere sempre cosa stava facendo poiché sui social ha postato foto e video della vacanza. Poi al rientro in Italia, si è diretta a Sabaudia nella villa che fino all’anno scorso ha condiviso con l’ex marito Francesco Totti e i figli. Negli ultimi giorni ha cercato refrigerio in montagna, alla ricerca di pace e tranquillità.





Ilary Blasi torna all’università, per gli amici vuole riprendere gli studi

In tutti i casi si tratta di un momento di grandi cambiamenti per Ilary Blasi. Il settimanale DiPIù Tv ha raccontato che di recente Ilary Blasi avrebbe valutato l’idea di cambiare look dopo che è venuta a galla la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Quest’ultima è molto simile, almeno esteticamente, alla conduttrice dell’Isola dei Famosi: bionda, corpo scolpito, sorriso ammaliante, look casual.

Tanto che alcuni amici anno confidato: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”. Al momento, però, Ilary Blasi resta sempre uguale, potrebbe sorprendere con un nuovo taglio di capelli nei prossimi mesi. Oltre all’aspetto fisico Ilary Blasi starebbe valutando anche di tornare a studiare: la 41enne non ha mai nascosto di sentirsi un po’ ignorante e fonti vicine alla presentatrice assicurano che sia intenzionata a tornare all’Università.

“Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a sé stessa”. Noemi Bocchi, invece è laureata in Economia alla Lumsa e secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, starebbe valutando l’idea di fare un master. Il giovane non ha esitato a definire la presunta nuova fiamma di Francesco Totti molto colta.

