Il nuovo amico di Ilary Blasi. Dopo Francesco Totti, anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi starebbe frequentando un’altra persona. L’addio più clamoroso del 2022 continua a far parlare e si arricchisse ogni giorno di un nuovo capitolo. Dopo vent’anni insieme e tre figli, Christian, Chanel e Isabel, a luglio, tramite due comunicati stampa firmati ognuno per sé, la coppia ha annunciato il divorzio.

Da allora Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti al centro della cronaca rosa. Ogni spostamento è seguito passo passo dai paparazzi e infatti l’ex capitano della Roma è stato pizzicato (nuovamente) con Noemi Bocchi, la sua nuova presunta fiamma, già nota al gossip a inizio anno, quando fu fotografata allo stadio proprio dietro al Pupone. Da lì la notizia della crisi e dei tradimenti di Totti, poi smentiti sia da lui che dalla moglie.





Proprio in un’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin, Ilary Blasi bollò quelle voci come una figuraccia dei giornalisti e niente più. Ma le notizia in possesso di chi aveva dato lo scoop erano evidentemente vere, tanto che a luglio è arrivata la conferma dai diretti interessati. Francesco Totti è stato nuovamente fotografato fuori dall’appartamento di Noemi Bocchi e ora che lui si trova a Sabaudia, lei sta trascorrendo le vacanze a San Felice al Circeo. Ma chi è il nuovo amico di Ilary Blasi?

Il nuovo amico di Ilary Blasi è Cristiano Iovino – E se ormai la notizia della nuova coppia è certa, ora salta fuori il gossip sul nuovo amico speciale di Ilary Blasi. Come scrive la pagina di gossip, Pippol, si tratta del giovane Cristiano Iovino. “In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”, si legge sulla pagina Instagram che svela l’identità della nuova amicizia della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Cristiano Iovino è un famoso pierre di Roma e personal trainer e pare che il suo nome non sia nuovo al mondo del gossip. Già, perché in passato il giovane è stato affiancato a diverse influencer e donne del mondo dello televisione come Giulia De Lellis e Sabrina Ghio, entrambi volti di Uomini e Donne. Che sia solo un’amicizia o più al momento non si sa.

