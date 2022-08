È finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma non in un celebre spot che va ancora in onda nonostante la separazione. Nella finzione ancora insieme, nella realtà addio chiacchieratissimo per quella che sembrava una delle coppie più salde e unite del mondo dello spettacolo. L’annuncio, anticipato da Dagospia, è arrivato in una calda giornata di luglio.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole della conduttrice a cui hanno fatto eco quelle dell’ormai ex marito.





Ilary Blasi spot, c’è ancora la fotografia con Totti

Così è nella vita vera, dove gossip e voci non danno tregua a Totti (il nome Noemi Bocchi vi dice niente?) e Ilary Blasi, ma chi in tv si imbatte nello spot dell’ammorbidente vede tutt’altro. Vede cioè quello che succedeva quando è stato girato, quando era tutto okay tra l’ex Capitano e la conduttrice. Lo fa notare Tv blog, che cita altri casi di spot scaduti, o trasmessi fuori tempo massimo.

Fino a qualche mese fa, nonostante le voci di crisi che già circolavano, Totti e Ilary Blasi erano la coppia perfetta, anche per le pubblicità come quella in questione. Poi l’addio, ma nello spot dell’ammorbidente che vede protagonista la conduttrice Totti non c’è, eppure viene costantemente evocato. “Senza metafora calcistica non ce la fa…”, dice la Blasi rivolgendosi alla telecamera, mentre è al telefono proprio con quello che sembra il Capitano.

Totti appare in foto nelle cornici poggiate sul comodino di fianco al letto su cui è sdraiata Ilary Blasi. Difficile eliminare questi dettagli dallo spot, osserva ancora il sito TvBlog, che fa anche notare come altri riferimenti “più espliciti” come le frasi “Francesco, hai giocato ancora in camera?” e “Stasera dormi sul divano” siano invece spariti.

