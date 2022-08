“No e no, basta”. Ilary Blasi, l’ultima decisione lascia senza parole: d’ora in avanti è così

La decisione di Ilary dopo Totti. La relazione tra i due è ormai più che chiusa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti annunciando la fine del matrimonio dalla moglie Ilary Blasi.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice Mediaset, che dopo l’addio al marito avrebbe preso una decisione drastica.





La decisione di Ilary dopo Totti. Lontana dalla tv per un anno

Tra i due, infatti, c’era un accordo. Pur sapendo delle scappatelle, almeno questo è quanto riposta il gossip, nessuno doveva farsi beccare con un’altra persona, cosa che però non è successa per Francesco Totti, che poco prima del lancio dei comunicati all’Ansa è stato paparazzato proprio sotto casa di Noemi Bocchi. “Nessuno doveva farsi sorprendere con nuove o vecchie fiamme”, aveva spiegato la fonte al settimanale Chi, ma così non è stato.

Detto questo, ora le vite dei sue ex coniugi proseguono lontane. Dopo l’annuncio lei è volata in Tanzania insieme ai figli e alla sorella mentre lui è rimasto a Roma, poi lei è tornata a Sabaudia, nella villa di famiglia, e solo quando lei è salita al Nord, a Cortina, Totti le ha dato il cambio. Dopo l’addio dal marito proprio Ilary Blasi ha preso la decisione di allontanarsi dalla tv.

La decisione di Ilary dopo Totti – Un’assenza dalla televisione di un anno. Secondo quanto rivelato dai beninformati, la conduttrice potrebbe tornare sul piccolo schermo soltanto per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, visto che ormai la sua conduzione del reality show di Canale 5 è stata confermata. Ilary avrebbe deciso di non partecipare a talk show e di rifiutare le interviste di Verissimo, nonostante il forte rapporto di amicizia che la lega a Silvia Toffanin e della trasmissione Belve.

