Noemi Bocchi incinta di Totti? Questa è la nuova bomba di gossip sganciata dal Corriere della Sera a proposito dell’argomento di punta dell’estate 2022: la separazione di una delle coppie più amate dello spettacolo e il pettegolezzo (perché certezze vere finora nessuna) sulla presunta nuova fiamma dell’ex calciatore.

Di certo insieme a Ilary Blasi Noemi Bocchi è la donna più chiacchierata d’Italia. Non era famosa prima che esplodesse il rumor che la lega a Francesco Totti ma ormai i paparazzi sono appostati sotto casa sua, seguono ogni mossa che fa e tutti i suoi spostamenti sono attentamente documentati sui settimanali di gossip e social.





Noemi Bocchi incinta di Totti? La bomba di gossip

Social che pullulano di profili a suo nome. Eppure lei sta cercando di mantenere un profilo basso, si fa vedere pochissimo in giro e come gli ex coniugi Totti non ha mai parlato alla stampa. Ora la bomba: Noemi Bocchi è incinta? Secondo il Corriere della Sera è questo il rumor clamoroso che circolerebbe in questi giorni a Roma (lei pare sia a Sabaudia, forse insieme al Pupone).

“Tutti parlano di lei, l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, seppur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino – si legge sul Corriere – Nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può”

E ancora, sempre su Noemi Bocchi: “Oppure viene avvistata ovunque, come la Madonna Pellegrina: al momento risulta geolocalizzata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia (con tunnel sotto le dune), dove l’avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht, e in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Tremino e posta come una forsennata anche i sassi fa pratica da bravo papà single con Cristian, Chanel e Isabel”.

“Si sono rivisti”. Francesco Totti e Ilary, la notizia dalla casa di Sabaudia. Con loro Chanel e Isabel