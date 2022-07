“Cosa hanno fatto”. Separazione Totti-Ilary Blasi, l’amico di famiglia tira in ballo le sorelle

Dalla notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono passate due settimane e da quel momento un fiume di notizie ha inondato il mondo del gossip. Dopo venti anni e diciassette di matrimonio è terminata la storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. In questi giorni si è parlato di tutto: dai presunti flirt attribuiti alla coppia alla gestione del loro patrimonio fino ai retroscena sulla fine della relazione.

Ilary Blasi ha cercato di isolarsi dal polverone mediatico andando in vacanza in Tanzania in un lussuoso resort in compagnia dei figli e della sorella Silvia. Ha documentato tutte le tappe della sua fuga sui social e ha mostrato il suo grande attaccamento ai tre ragazzi nati dal matrimonio con Francesco Totti. Il pupone è rimasto a Roma e secondo i bene informati già vivrebbe a casa della sua presunta fiamma, Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie di Mario Caucci dirigente del Tivoli Calcio.





Ilary Blasi sorelle, Alex Nuccetelli le accusa

Così scrive la pagina Instagram thepipol_gossip: “Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti (…). Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”. Inoltre le sorelle di Ilary Blasi stanno cercando in questi giorni di proteggere la conduttrice.

Su Instagram Melory ha scritto: “Credo che certi amici farebbero meglio a stare in silenzio”, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni di Alex Nuccetelli, amico di Totti e cupido della celebre coppia. Sempre sui social Melory risponde con toni infuocati a chi si esprime negativamente su Ilary: “Conosco Francesco da 20 anni, Ilary è mia sorella, dovete smetterla di infangare i loro nomi, dovete smettere di dire la vostra”. Silvia, invece, è partita per la Tanzania insieme a Ilary e ai tre figli. Alex Nuccetelli, intervistato da DiPiù Tv, ha detto: “Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre. Io conobbi Ilary e Silvia più di 20 anni fa, la sorella Melory, che oggi mi accusa di non so che cosa, era ancora la piccola di casa, ha nove anni meno di Ilary”.

Il pr romano ha ricordato l’incontro Silvia e Ilary al Goa di Roma e decise di assumere la primogenita come ragazza immagine, mentre Ilary lavorava a Milano. “Poi accadde che Francesco Totti mi chiese di presentargli Ilary. Lo disse a Silvia, lei approvò. E da allora, per circa due mesi, ho “lavorato”, con l’appoggio di Silvia sempre, affinché Ilary e Francesco si innamorassero”, ha raccontato Nuccetelli a DiPiù Tv. Quando i due si sono messi insieme, Silvia ha smesso di lavorare per il pr iniziando a organizzare gli eventi legati alla coppia. L’ex marito di Antonella Mosetti, infine, ha rivelato di essere stato escluso dall’organizzazione del matrimonio nel 2005: “Posso dire che hanno fatto terra bruciata. La riconoscenza ognuno la vive come può. E dire che se non fosse stato per me, tutto questo clamore grazie alla conoscenza con Totti, le tre sorelle non l’avrebbero ami avuto”.

“Via di casa con i figli”. Ilary Blasi, lo scoop: cambiamento drastico