“Via di casa con i figli”. Ilary Blasi, lo scoop: cambiamento drastico

Ilary Blasi trasferimento in vista? La conduttrice, fresca di separazione da Francesco Totti, è appena tornata dalla vacanza in Tanzania con i figlie e la sorella. È partita poche ore dopo l’annuncio dato attraverso un comunicato stampa ma pure se lontana, è stata comunque travolta dal gossip che di fatto non si è mai fermato.

I rumor sulle sue presunte frequentazioni, con tanto di nomi vip, le stanno dando una tregua in questi ultimi giorni ma nel frattempo un’altra voce sta prendendo il sopravvento: quella di un trasferimento. E dunque la vita di Ilary Blasi potrebbe cambiare totalmente dopo la separazione da Francesco Totti.





Ilary Blasi trasferimento in vista? “Da Roma a Milano”

All’inizio sembrava che la conduttrice dovesse rimanere nella villa all’Eur di Roma con i figli, ma adesso stando a quanto spiffera il settimanale Nuovo Tv lo scenario cambia: si vocifera che Ilary Blasi possa abbandonare la capitale, ovviamente insieme ai figli. “Starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli. A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c’è il quartier generale di Mediaset”, si legge.

È noto che nel periodo della conduzione dell’Isola dei famosi Ilary Blasi fa da pendolare tra Roma e Milano. Trasferimento che spesso anche lei stessa immortala sui social. Dunque è possibile che scelga di traslocare a Milano così da evitare continui viaggi e spostamenti. Ma non ci sarebbe solo la nuova edizione del reality, prevista per la primavera del 2023, a spingerla a lasciare Roma.

In questa decisione c’entrerebbe anche Silvia Toffanin, che è molto amica dell’ex signora Totti. Il motivo? Poco tempo fa si è infatti parlato di un nuovo programma insieme per le due colleghe e amiche che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi e avrebbe sede, appunto, a Milano. Al momento però, lo ricordiamo, questo dell’addio a Roma per il capoluogo lombardo è soltanto un rumor.

