Ilary Blasi separazione Totti, il gesto da “amica vera” di Silvia Toffanin

Ilary Blasi Silvia Toffanin sono amiche di vecchia data. E amiche vere. Si sono conosciute ai tempi di Passaparola, il game show condotto da Gerry Scotti dove entrambe hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv come “Letterine”. Era all’inizio degli anni Duemila.

È passato tanto tempo, si sono entrambe realizzate e oggi sono al timone di programmi seguissimo come Verissimo e l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha parlato di Silvia Toffanin anche di recente, quando ha concesso una lunga intervista a FQ Magazine alla viglia della finale del reality dove ha trionfato Nicolas Vaporidis.





Ilary Blasi Silvia Toffanin, il gesto da vera amica

“Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre”. Ma perché tanto riserbo? “Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus – ha spiegato Ilary Blasi su Silvia Toffanin – Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’”.

“Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”, ha concluso. Ora, un mese dopo circa, le cose sono cambiate: Ilary Blasi si è separata da Totti. Ma l’amicizia con Silvia Toffanin è sempre saldo. Lo hanno notato anche gli utenti che Verissimo ha parlato davvero poco di questo addio clamoroso.

Probabilmente si è trattato di un gesto ‘di riguardo’ di Silvia Toffanin nei confronti dell’amica. Su Instagram Verissimo ha dato poco spazio a questa separazione chiacchieratissima, si è limitato a dare la notizia senza ‘condirla’ con voci e terze persone. Poi è stata poi ripostata l’immagine di Ilary Blasi con i figli in vacanza: “Ilary Blasi e la meravigliosa cartolina dalla Tanzania – la didascalia – Mano nella mano con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel: ecco il dolcissimo momento che la conduttrice ha voluto condividere sul suo profilo Instagram”.

