Ilary Blasi e le foto dopo la separazione da Francesco Totti. Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro. La fine del matrimonio tra la popolare conduttrice e l’ex calciatore della Roma ha riempito le prime pagine dei giornali di gossip e non solo. Tante le voci, gli spifferi, le indiscrezioni: perché è finita, la nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi, cosa faranno i due ex ora, dove andranno a vivere e così via. Si parla di un Francesco piuttosto arrabbiato per la piega che hanno preso gli eventi.

Sembra infatti che tra i due fosse lui quello che avrebbe voluto andare avanti, ma Ilary è stata irremovibile. Ed esce altra roba, e cioè il tentativo di Francesco di nascondere la sua storia con Noemi, l’investigatore privato chiamato dalla Blasi, il coinvolgimento della piccola Isabel. Insomma sembra che tra i due non sarà una separazione semplice, anche considerando l’immenso patrimonio di entrambi. Ora escono fuori nuovi retroscena raccontati dagli amici della conduttrice.





Ilary Blasi cambia strategia dopo la separazione

A quanto pare Ilary Blasi ha scelto una strategia ben precisa fin dalla separazione dopo 17 anni di matrimonio. Sempre più spesso, infatti, la vediamo protagonista di scatti al mare, in vacanza, coi figli o da sola. Sempre in forma, sempre protagonista, mai un broncio, né un malumore. Perché? Beh, rispetto a prima il cambiamento è evidente, ora Ilary è molto più attiva. E il motivo è stato svelato da persone che la conoscono molto bene.

Alcuni amici di Ilary Blasi sono intervenuti sulle pagine del settimanale Chi e hanno spiegato: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

In più di un’occasione è stata messa in risalto la somiglianza fisica tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Anche da questo punto di vista le foto e i video pubblicati dalla conduttrice hanno un significato preciso: “Credo che Ilary – ha rivelato una fonte a lei vicina – abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”. Nel frattempo si viene a sapere che la storia tra Francesco Totti e Noemi va avanti dall’estate del 2021. Ad oggi le pratiche per il divorzio non sono ancora state avviate, Ilary desidera un po’ di tempo per riflettere…

