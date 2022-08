“Ferragosto con te”. Ilary Blasi dimentica così Francesco Totti, lo scatto dal suo posto del cuore

Ilary Blasi e Francesco Totti, in attesa di scoprire i dettagli della separazione lei continua a farsi vedere sui social. Una lunga estate quella della conduttrice. Dapprima è andata in Africa e ha soggiornato in un lussuoso resort in Tanzania. Ha comunque fatto sapere sempre cosa stava facendo poiché sui social ha postato foto e video della vacanza. Poi al rientro in Italia, si è diretta a Sabaudia nella villa che fino all’anno scorso ha condiviso con l’ex marito Francesco Totti e i figli. Negli ultimi giorni ha cercato refrigerio in montagna, alla ricerca di pace e tranquillità.



La separazione della popolare conduttrice dall’ex giocatore della Roma continua a far discutere. Ma se fino a poco tempo fa le indiscrezioni davano per certa la causa della rottura nella storia di Francesco con Noemi Bocchi, ora il quadro cambia. È il Corriere della Sera a sganciare la bomba. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano tutto sarebbe iniziato un anno fa. È Ferragosto del 2021 e Francesco Totti pubblica su Instagram una foto con Ilary Blasi e la scritta “Io e te” e un cuoricino rosso.





Ilary Blasi, Ferragosto in famiglia con la nonna Marcella



Qualche giorno dopo, però, è lo stesso Totti a scoprire alcuni messaggi compromettenti che la moglie ha scambiato con Cristiano Iovino. Cristiano Iovino è un famoso pierre di Roma e personal trainer e pare che il suo nome non sia nuovo al mondo del gossip. Già, perché in passato il giovane è stato affiancato a diverse influencer e donne del mondo della televisione come Giulia De Lellis e Sabrina Ghio, entrambi volti di Uomini e Donne.



Che sia solo un’amicizia o più al momento non si sa. Certo che la pagina di gossip, Pippol, non sembra avere dubbi. “In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”, si legge sulla pagina Instagram. Ilary per ora non commenta. È tornata aa Frontone nelle Marche, paese dove sono nati e cresciuti i suoi genitori.



Ilary Blasi pubblica una foto in cui mostra la versione più tenera di lei in una foto con la nonna, dove le bacia la guancia e scrive “Mitica nonna Marcella”. Le pratiche del divorzio da Francesco Totti non sono ancora state avviate, secondo alcune indiscrezioni Ilary ha intenzione di lasciare Roma e trasferirsi a Milano.

