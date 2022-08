Fiorello e la moglie Susanna, un amore sempre più forte. Le pagine di gossip non fanno che aggiornare i lettori della nota rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma fortunatamente esistono anche le belle notizie. Insieme da 26 anni, lo showman di origini siciliane e la moglie non fanno che intensificare la loro complicità.

Fiorello e la moglie Susanna sempre insieme. La coppia non fa che affrontare la quotidianità l’uno al fianco dell’altra. E il momento della vacanza estiva non poteva che rappresentare la prova del nove per incrementare ulteriormente l’affiatamento. Ogni momento sembra essere colto al volo per dimostrare che il tempo non sempre logora i sentimenti, anzi il contrario.





Fiorello e la moglie Susanna, un messaggio di amore. Cosa nasconde?

Fiorello e Susanna dopo 26 anni di amore non fanno che cogliere al volo ogni occasione per stare insieme. Lo racconta il ‘diario di bordo’ della vacanza che stanno trascorrendo in Sardegna, più precisamente a Vullasimius. Niente di meglio di una divertente partita a tennis, da sempre passione condivisa da entrambi.

“Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa. Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, le parole di Fiorello. (Francesco Totti, le foto in aeroporto prima della rottura con Ilary Blasi).

E qualcuno avrebbe pensato a un riferimento alla nota rottura tra Francesco Totti e Ilary. Nulla di più lontano dalla verità. Lo showman siciliano non si riferiva a loro ma alle relazioni che spesso il tempo consuma e logora.

E proprio di recente, Rosario e Susanna sono stati paparazzati nel bel mezzo di una doccia. Un amore, lo abbiamo detto, che da quel lontano 1996 ad oggi ha sempre tenuto testa a ogni momento di vita, tra gioie e chissà, magari anche qualche piccolo problema che, se affrontato insieme, diventa più facile da superare.

