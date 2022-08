“Sta per succedere davvero”. Fiorello, scoperta la grande novità. Ma lui per ora resta muto

Era da ormai tanto tempo che non si parlava di lui, ma finalmente sono uscite fuori notizie interessanti su Fiorello. Lo showman è pronto a fare il suo ritorno in tv, almeno stando alle ultime informazioni che stanno emergendo. Il primo a fornire news era stato il settimanale Oggi e poi ulteriori conferme sono arrivate dal sito TvBlog. La sua assenza dal piccolo schermo ha lasciato un po’ tristi i telespettatori, che avrebbero anche voluto vedere una sua presenza maggiore nell’ultimo Festival di Sanremo.

Ma il pubblico non deve abbattersi, visto che Fiorello sarebbe in procinto di fare il suo ritorno in tv con qualcosa di molto interessante. Ma il mese scorso le attenzioni sono state rivolte sul suo profilo Instagram, che si è presentato con la dicitura “Ancora nessun post”. Evidentemente i post sono stati cancellati, ma perché? Perfino l’immagine del profilo non c’è più. L’ipotesi più accreditata è quella di un lancio promozionale legato al suo imminente tour teatrale. Ma ancora oggi l’account non ha avuto aggiornamenti.





Fiorello verso il ritorno in tv: sarà su Rai1

Adesso però è arrivata una notizia molto importante e positiva sul futuro di Fiorello. Il suo ritorno in tv non è più così lontano e sarà la Rai ad accoglierlo ancora con grande entusiasmo. TvBlog ha fatto sapere che le trattative tra il comico e conduttore e i vertici della tv pubblica italiana sarebbero ormai in corso e si aspetterebbe il nero su bianco. Svelato anche il nome della trasmissione, che lui condurrebbe con molta felicità, visto che ha ammesso di divertirsi molto in questo ambito.

Salvo ulteriori variazioni, nel prossimo futuro potremmo vedere all’opera su Rai 1 con l’Edicola Fiore. La messa in onda della trasmissione avverrebbe in mattinata, dalle ore 7 alle 8, e l’inizio di giornata del pubblico sarebbe dunque contraddistinto dalla sua lieta presenza. Dichiarazioni ufficiali non ce ne sono, ma tanto è bastato per creare fermento nel pubblico. Lui manca da un bel po’ di tempo e la speranza è che ben presto possa tornare ad occupare saldamente posto nel piccolo schermo.

Emozionante l’anno scorso fu invece il gesto di Fiorello nel corso dei funerali della grandissima Raffaella Carrà. Tra i tanti che avevano voluto omaggiare Raffaella il grande Fiorello. Davanti alla bara lo showman si era commosso e l’aveva salutata con un: “Eccola qui, eccola, la regina“. Il gesto dello showman era rimbalzato sui social ed era stato condiviso e commentato da tantissimi utenti.

