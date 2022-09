“Io e lei, ora la verità”. Ilary Blasi, il presunto amante vuota il sacco per la prima volta

È sempre più lontano l’accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera ha ulteriormente incrinato i rapporti di una coppia che è scoppiata all’inizio dell’estate. La tensione tra i due ex coniugi era già tangibile, ma le sue parole hanno fatto rapidamente virare la questione su un piano decisamente più complicato.

“Non tira affatto aria di accordo. Meno che mai di separazione consensuale. Anzi”, riferisce il Corriere, secondo il quale Francesco Totti e Ilary Blasi si avviano verso la separazione giudiziale: “E nemmeno delle più indolori, rapide e amichevoli. E i tempi di soluzione si prospettano lunghi”. Infatti, se ci fosse stata anche una piccola possibilità che la coppia arrivasse a un accordo pacifico, le dichiarazioni del Pupone con tanto di accuse e ripicche hanno definitivamente compromesso le trattative, già complesse.





Al momento è impossibile sapere se siano stati gli avvocati di Francesco Totti a consigliargli di rilasciare l’intervista dopo mesi di silenzio. In tutti i casi resta un fatto di fondo: la mossa a sorpresa non sembra avere dato i frutti sperati, anzi, ha fatto precipitare ulteriormente la situazione. L’ex capitano della Roma avrebbe cercato un accordo consensuale con la conduttrice dell’Isola dei famosi sin dall’uscita dei comunicati disgiunti, nei quali annunciavano l’addio. Ma Ilary Blasi avrebbe rifiutato ogni accordo.

“Con i suoi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, Francesco ha offerto tutto ciò che ragionevolmente poteva, aumentando sempre la posta. Sperando in un sì. Non c’è stato niente da fare. Ilary ha rispedito al mittente ogni rilancio”, prosegue ancora il Corriere della Sera, ponendo l’attenzione sull’inevitabile approdo nelle aule di tribunale. Nel frattempo a parlare per la prima volta è Cristiano Iovino, il presunto amante con cui Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti.

Tirato in causa dai rumors delle ultime settimane, Iovino ha voluto chiarire la propria posizione rilasciando una nota ad Ansa. “In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo”. “Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”, ha voluto aggiungere il personal trainer, deciso a non farsi tirare per la giacchetta da nessuno in una vicenda che promette di occupare le prime pagine dei tabloid delle prossime settimane.

