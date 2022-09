Anche Mara Venier a Domenica In ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha voluto trattare il gossip dell’estate nel suo salotto su Rai1. In studio sono arrivati Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex capitano della Roma e colui che ha fatto conoscere l’ormai ex coppia, e Roberto D’Agostino, direttore del sito Dagospia, che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice e di Totti.

“Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto” ha affermato il giornalista durante la chiacchierata con Mara Venier, spiegando che la loro relazione avrebbe subito forti ripercussioni quando l’ex capitano lasciò il calcio giocato nel 2017. “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”.





Ilary Blasi chat erotiche, la replica dell’avvocato: “Notizia falsa”

Inoltre, stando al racconto di Roberto D’Agostino, poi, ad acuire la crisi sarebbe stata l’ascesa di popolarità di Ilary Blasi, diventata col tempo volto di punta di Mediaset: “Mentre lei saliva, lui scendeva, perché usciva fuori dalle celebrità”. Ma D’Agostino non si è certo limitato a parlare della crisi della coppia, svelando retroscena e riferendo due notizie in suo possesso.

“Secondo quanto ho raccolto, Francesco ha delle prove schiaccianti. Nella famosa storia dei Rolex, Francesco ha ottenuto dalla banca le immagini di videosorveglianza che inchiodano Ilary Blasi e suo padre alla cassetta di sicurezza. Ma non è finita qui. Quando parla dell’uomo misterioso, completamente diverso da lui, racconta di aver visto delle chat erotiche tra la sua ex moglie e il misterioso uomo. Francesco ha gli screenshot di quelle chat”.

Sulla questione delle chat erotiche nelle ultime ore sono intervenuti gli avvocati di Ilary Blasi, in particolare il legale Alessandro Simeone: “La notizia riportata è falsa non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”, scrive lo studio legale di Ilary Blasi. In questa situazione un accordo tra i due sarà difficile da trovare e si preannuncia una battaglia giudiziaria.

“Io e lei, ora la verità”. Ilary Blasi, il presunto amante vuota il sacco per la prima volta