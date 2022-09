Bomba di D’Agostino su Ilary Blasi. È stata a dir poco esplosiva l’ospitata a Domenica In del fondatore e direttore di Dagospia, che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice dell’Isola dei Famosi e Francesco Totti. “Lei aveva ricevuto l’assicurazione da Francesco Totti che lui non aveva nessuna storia extraconiugale”, ha raccontato D’Agostino.

“Quando hanno capito entrambi che la loro storia era finita, si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l’annuncio della fine della loro relazione. Lei, però, rompe il comunicato consensuale perché Alfonso Signorini pubblica le foto di lui che la sera prima era stato a casa di Noemi. A quel punto, lei fa saltare tutto ed è diventata una guerra dei Roses. Ognuno ha cose dell’altro, devastanti”, il racconto di D’Agostino a Domenica In.





Bomba di D’Agostino su Ilary Blasi: “Totti ha i messaggi erotici”

Cinque anni fa la crisi, che poi rientra. E ancora problemi, con la promessa di non farsi vedere in giro con altre persone. Ma su Chi escono le foto compromettenti di Francesco Totti e da qui l’intenzione di ufficializzare l’addio. A luglio proprio Dagospia anticipa la notizia lanciando lo scoop, e 24 ore dopo arrivano i due comunicati stampa all’agenzia Ansa in cui Ilary Blasi e Francesco Totti annunciano la rottura.

“L’intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro’, dice con quella intervista, ‘perché lei ha altre storie’. Totti ha screenshottato i messaggi erotici di Ilary Blasi”, ha raccontato ancora Roberto D’Agostino ai microfoni di Mara Venier. “Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non consocerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”.

D'Agostino: "Totti non sa manco attraversare la strada o pagare una bolletta" pic.twitter.com/1nYsJIMF6N — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) September 18, 2022

Una vera bomba quella di D’Agostino du Ilary Blasi e Francesco Totti. “I problemi sono cominciati con il ritiro di Francesco Totti dal calcio. Tutto è partito da lì. Ilary Blasi a un certo punto diventa una conduttrice, non è più modella o letterina. Mentre lei sale, lui scende. Della loro crisi lo sapevano tutti, ma Totti è l’ottavo re di Roma e nessuno pubblicava la notizia. Ma bastava guardare i loro social per capire. Io dopo che ne ho parlato, mi è arrivato di tutto”. Il direttore di Dagospia rivela che Francesco Totti è in possesso dei video di sorveglianza della banca in cui si vede Ilary Blasi prendere i famosi Rolex di proprietà del marito.

“Io e lei, ora la verità”. Ilary Blasi, il presunto amante vuota il sacco per la prima volta