“Lo sapeva, ma è stato zitto”. Tradito di nuovo, l’ultima su Francesco Totti è saltata fuori poco fa

Nuove indiscrezioni su Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi. In attesa di scoprire se lei replicherà pubblicamente in televisione dopo le accuse dell’ex campione della Roma fatte tramite un’intervista, è emerso un nuovo retroscena che riguarda proprio Er Pupone. Ha avuto una grossissima delusione da qualcuno e da questa persona non se l’aspettava assolutamente. A riferire tutto è stato il Corriere della Sera, che è entrato maggiormente nei dettagli su questa questione a dir poco spinosa.

Sulla vicenda riguardante Francesco Totti e la sua separazione da Ilary Blasi, indirettamente è intervenuto anche lo zio della conduttrice, Stefano: “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia”.





Francesco Totti, nuovi retroscena dopo la separazione da Ilary Blasi

Francesco Totti ha appreso successivamente un episodio, del quale ne era all’oscuro e che quando ha scoperto lo ha fatto restare molto male. Oltre alla separazione da Ilary Blasi, c’è stato questo gesto fatto contro di lui che non pensava mai di dover ricevere. Quindi, non stiamo parlando di qualcosa inerente direttamente la presentatrice Mediaset. C’è un’altra persona, della quale lui si fidava ciecamente, che invece gli ha praticamente voltato le spalle commettendo una sorta di tradimento.

Il Corriere della Sera ha svelato su Francesco Totti: “A questo si aggiunge un dispiacere collaterale. A quanto pare una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo ha avvisato, chissà perché. E Totti, quando lo ha scoperto, l’ha presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento”. Ma c’è dell’altro che potrebbe infastidirlo, se le voci dovessero trovare conferme ufficiali.

Infine, è stato riportato: “Ma non è niente, di fronte a quel che dovrebbe patire se davvero Ilary accettasse l’invito di Verissimo e di Silvia Toffanin (conferme ancora non ce ne sono) per raccontare a cuore aperto tutta ma proprio tutta la sua verità. Un’anteprima esclusiva di quanto accadrà nell’aula del tribunale”. Nelle prossime settimane la questione sarà ovviamente più lineare.

“Come potete vedere…”. Totti e Ilary Blasi: fuori il video, con lo zampino dell’ex volto di Temptation Island