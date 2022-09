“Come potete vedere…”. Totti e Ilary Blasi: fuori il video, con lo zampino dell’ex volto di Temptation Island

Ilary e Totti, parla Anna Boschetti di Temptation Island. Interrogata dai suoi follower, ‘ex volto del reality delle tentazioni ha parlato della famosa cena in cui erano presenti l’ex calciatore della Roma, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, ormai nuova fiamma del Pupone. Sotto la lente d’ingrandimento è la cena spettacolo a “La Villa”, a Roma, risalente al 23 ottobre 2021. In quell’occasione, Ilary e Totti furono ripresi insieme e nello stesso locale c’era anche Noemi Bocchi, la donna che, fino a pochi giorni fa, era la presunta nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma.

Ma oggi le cose sono diverse, perché Totti ha confermato la frequentazione puntualizzando diversi aspetti sulla rottura dalla moglie. In una intervista fiume rilasciata ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Francesco Totti ha raccontato i momenti della crisi, iniziata nel 2016, il suo penultimo anno da calciatore: “Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021”, data in cui è morto il padre a causa del Coronavirus.





Ilary e Totti, parla Anna Boschetti di Temptation Island

“Mia moglie quando avevo più bisogno di lei non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”, ha spiegato il Pupone. Ilary e Totti entrano in crisi e lui fa una scoperta choc sul telefono della moglie. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro, anzi più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Una persona totalmente diversa da me. È stato uno choc. Anche che potesse avere interesse per un uomo del genere”.

Poi la conoscenza con Noemi e il gossip che esplode. Totti ha spiegato che “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022”. Dopo l’annuncio ufficiale molti hanno commentato la rottura tra l’amatissima coppia e nelle ultime ore Anna Boschetti ha ripubblicato il video sulla cena al ristorante La Villa di Roma, locale di proprietà del fidanzato.

La cena risale all’ottobre 2021 ed erano presenti Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tra i box di Instagram, Anna Boschetti ha risposto alla domanda di un follower che le ha chiesto se Totti e Ilary all’epoca si erano già lasciati: “Come puoi vedere lasciati no ma in crisi sì, molto distanti”, ha spiegato l’ex volto di Temptation pubblicando il video incriminato.

