Ilary Blasi, le prime foto dopo la polemica di Corona. Non è di certo la prima volta che la Blasi si fa vedere dopo la separazione con Francesco Totti. E se tutti gli occhi d’Italia sono puntati su di lei, di certo non si piega cambiando le sue abitudini. Tuttavia questa è la sua prima uscita pubblica dopo tutta la polemica alzata dal suo acerrimo nemico Fabrizio Corona. Per chi non lo sapesse, l’ex re dei paparazzi ha deciso di prendere di mira la bella conduttrice per raccontare particolari privatissimi della sua storia con l’ex capitano della Roma.

Dal suo profilo social, Corona aveva promesso di rivelare la verità sulla coppia più chiacchierata dell’anno, prima che venisse chiuso. Proprio così, come abbiamo raccontato qui, il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi è stato chiuso. Se infatti si va sulla pagina Instagram di Corona si vedrà scritto: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Proprio qui, l’ex re dei paparazzi aveva reso noto – tra le altre cose – anche la schermata che mostrava il tentativo di Totti di contattarlo privatamente.

Ilary Blasi: età, altezza, peso e misure, marito e figli. Tutto sulla conduttrice





Ilary Blasi, le prime foto dopo la polemica di Corona

Qualche illecito o semplicemente un errore? Nessuno lo sa con certezza, fatto sta che centinaia di utenti in queste ore si stanno chiedendo la stessa cosa: “Ma il profilo di Corona è sparito o sbaglio?”; “Mi confermate che Fabrizio Corona ha disattivato il proprio profilo?”. E se lasciamo da parte per un attimo l’ex fotografo dei vip, ecco spuntare qualche foto della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

La donna ha deciso di concedersi una serata all’Opera di Roma con Eleonora Abbagnato, alla prima assoluta di “Nuit Romaine” di Angelin Preljocaj. Eccola Ilary che dopo l’esibizione scatta una foto insieme alla ballerina e a un’altra amica. Pantaloni e t-shirt neri, clutch beige, capelli sciolti: la conduttrice ha scelto un look sobrio e formale per la sua serata a teatro.

Ormai una delle tante senza il marito Totti. Tornando a Corona, sembra che l’uomo fosse ancora arrabbiato per quella ramanzina fatta da Ilary Blasi al Gf Vip, in diretta tv, nel 2018, quando lo accusò di aver messo in piedi, anni prima, il teatrino mediatico sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento.

“Hanno bloccato tutto!”. Fabrizio Corona, succede poco dopo le prime confessioni su Totti e Ilary