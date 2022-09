Fabrizio Corona bloccato su Instagram. C’è da dire che l’ex re dei paparazzi, nei giorni scorsi, ha fatto delle storie a dir poco provocatorie su Ilary Blasi e Francesco Totti. Non solo, l’ex marito di Nina Moric ha promesso ulteriori notizie scottanti sulla vicenda privata della ormai ex coppia. A quel punto l’account social di Fabrizio Corona è letteralmente esploso. Ma non si fa per dire: ora come ora risulta irraggiungibile.

Se infatti si va sulla pagina Instagram di Corona si vedrà scritto: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Proprio qui, l’ex re dei paparazzi aveva reso noto – tra le altre cose – anche la schermata che mostrava il tentativo di Totti di contattarlo privatamente. Qualche illecito o semplicemente un errore? Nessuno lo sa con certezza, fatto sta che centinaia di utenti in queste ore si stanno chiedendo la stessa cosa: “Ma il profilo di Corona è sparito o sbaglio?”; “Mi confermate che Fabrizio Corona ha disattivato il proprio profilo?”.

Fabrizio Corona bloccato su Instagram: cosa è successo

In tanti infatti, su Twitter, si chiedono il motivo della ‘sparizione’ social dell’account. Quello che in molti vorrebbero sapere è se è stata una scelta ponderata dall’ex re dei paparazzi o se magari c’è stata una mano dall’alto che ha bloccato il tutto. Non è infatti la prima volta che Corona ha problemi con i giudici per questa sua interazione così ‘presente’ sui social.

In tanti si chiedono invece se non sia una decisione del social network dopo avere accertato qualche violazione al regolamento. Insomma, nessuno ne sa niente e al momento non è dato sapere. Di certo Corona per ora non ha proferito parola con nessuno tant’è che qualcuno si chiede se stavolta non si senta dalla parte del torto.

Quanto può esserci di vero alla notizia che Fabrizio Corona sarebbe stato bannato da Instagram solo per aver detto che avrebbe fatto delle rivelazioni su Totti/Blasi secondo voi? — Signor Distruggere (@SirDistruggere) September 13, 2022

Solo qualche giorno fa l’ex fotografo condannato ha scritto: “È giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”. Sembra che l’uomo fosse ancora arrabbiato per quella ramanzina fatta da Ilary Blasi al Gf Vip, in diretta tv, nel 2018, quando lo accusò di aver messo in piedi, anni prima, il teatrino mediatico sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Come andrà a finire?

