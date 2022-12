Flavio Briatore è padre di due figli: Leni Klum (nata dalla relazione con Heidi Klum) e Nathan Falco avuto da Elisabetta Gregoraci. Di recente nel corso di un’intervista a Repubblica ha parlato del suo rapporto con i figli: “Sono orgoglioso di mia figlia Leni. Con Nathan cerco di sfruttare ogni momento”, stesso amore per entrambi, Flavio Briatore parla con il cuore di papà: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo”, ha sottolineato l’imprenditore piemontese.

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, aggiunge Flavio Briatore nel corso dell’intervista.

Leggi anche: “Col ricchissimo vip”. GF Vip 7, si è scoperto tutto su Giaele: “Mica solo un weekend…”





Il tatuaggio di Flavio Briatore: un falco in onore del figlio

Flavio Briatore è un papà premuroso, nonostante tutti i suoi impegni da imprenditore. E nelle ultime ora ha stupito tutti con un gesto che celebra il suo unico figlio maschio Nathan Falco. L’ex manager di Formula 1 si è tatuato un falco enorme sul braccio e sul disegno campeggia l’anno di nascita del figlio, 2010. “Omaggio a Nathan Falco Briatore”, scrive l’imprenditore, che posta sul social il video in cui si fa vedere mentre Simone Concordia, esperto tatuatore, gli incide sulla pelle il falco.

Anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di farsi tatuare qualcosa per il figlio Nathan: anche lei è particolarmente legata al ragazzino tanto che per lui ha lasciato anche la casa del GF Vip. La showigirl 42enne all’interno del braccio ha voluto farsi scrivere “Amati”, un messaggio rivolto a sé stessa e poco sopra il polso ecco il tatuaggio con il numero 18, il giorno della nascita di Nathan Falco.

Nathan Falco ha 12 anni e anche lui ha fatto il suo debutto sul red carpet in occasione gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri. In compagnia di mamma e papà si è presentato con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro e al polso ha poi sfoggiato dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro).