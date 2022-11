Fuori dal GF Vip 7 retroscena bomba su Giaele De Donà e un ricco imprenditore. La notizia sta già facendo tanto scalpore, visto che finora si era pensato esclusivamente ad un incontro fortuito o almeno questo era stato rivelato dall’uomo tempo fa. Lui aveva fatto sapere di non conoscerla assolutamente e di essersi forse scattato una semplice foto, come succede con tantissima altra gente. Ma ora la smentita è arrivata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che ha tirato fuori dettagli succosi.

Se fosse tutto confermato, cambierebbe davvero tutto. Prima che entrasse al GF Vip 7, Giaele De Donà avrebbe avuto questo incontro con un imprenditore e dunque si sarebbero visti in diverse occasioni. Intanto, la vippona ha criticato Patrizia Rossetti: “Sto guardando e questa povera Micol l’hanno massacrata. Gliene hanno detto di tutti i colori. Non voglio giudicare il comportamento degli altri nei confronti di Micol, ma voglio ribadire il fatto che a questa ragazza gliene stanno dicendo dietro di tutti i colori”.

GF Vip 7, Giaele De Donà ha avuto più incontri con un ricco imprenditore

All’esterno del GF Vip 7 la notizia su Giaele De Donà e questo imprenditore famosissimo ha fatto subito il giro della rete. L’esclusiva è del settimanale Chi, ma poi le news sono state rilanciate anche da Gossip e Tv e The Pipol Gossip. Come ben sappiamo, lei e suo marito Bradford Beck vivono un amore libero e nei mesi scorsi la ragazza avrebbe avuto a che fare con un uomo molto noto in Italia e all’estero. E chissà se lui sarà costretto nuovamente ad intervenire, visto che il suo nome è stato tirato di nuovo in ballo.

Questo quanto rivelato su Giaele: “Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi è calata la notte”. Quindi, potrebbe esserci stata una frequentazione tra la gieffina e Flavio Briatore: una notizia bomba che lascia tutti sorpresi. E ora dovranno avvisare anche lei.

Giorni fa invece Giaele De Donà e Nikita Pelizon si sono scambiate un bacio sulle labbra per gioco. Poi hanno anche lanciato un messaggio ai telespettatori: “Vogliamo dimostrare che quando c’è l’amore non serve cibo o acqua. Ma soprattutto, mi raccomando non fate la guerra ma l’amore”.