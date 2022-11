Flavio Briatore e il rapporto con la figlia Leni. L’ex manager della Formula 1 rompe il silenzio e torna a parlare dell’amata figlia Leni, frutto dell’amore della precedente relazione con la modella tedesca Heidi Klum. Tante le accuse che lo vedrebbero un padre assente nei confronti della ragazza oggi 18enne, il cui vero nome è Helene Boshoven Klum.

Flavio Briatore parla della figlia Leni. Classe 2004, bellissima e dallo sguardo dolce, Leni ha vissuto in particolar modo la presenza dell’ex marito della madre, il cantante Seal, e sulla vicenda del riconoscimento della paternità da parte di Briatore tante le polemiche che si sarebbero avvicendate nel corso del tempo. L’imprenditore piemontese torna a parlare del suo rapporto con la figlia.

Flavio Briatore parla della figlia Leni: “Sono orgoglioso di lei”

Una foto della famiglia al completo aveva già suscitato la reazione di molti. Infatti lo stesso Flavio Briatore ha raccontato nel corso di un’intervista a La Repubblica di aver trascorso le vacanze estive con la figlia, la mamma Heidi, in compagnia di suo marito e i loro figli, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. Una reunion di famiglia e una foto a immortalare il momento che non poteva che andare incontro all’apprezzamento dei fan. (“Siete solo delle me***”. Flavio Briatore, che furia: la beffa dopo i gravi danni delle ultime ore).

“Sono orgoglioso di mia figlia Leni. Con Nathan cerco di sfruttare ogni momento”, stesso amore per entrambi, Flavio Briatore parla con il cuore di papà: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo”, ha sottolineato l’imprenditore piemontese rompendo il silenzio. “Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania, E’ non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, aggiunge Flavio Briatore nel corso dell’intervista.