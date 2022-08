“Siete solo delle me***”. Flavio Briatore, che furia: la beffa dopo i gravi danni delle ultime ore

Flavio Briatore più furioso che mai, dopo quello che ha dovuto leggere su Internet in seguito ad un brutto avvenimento. Invece di avere solo massima solidarietà, si è trovato di fronte gente che ha iniziato a godere della sua disavventura e dunque l’imprenditore non è proprio riuscito a frenarsi e ha pubblicato un video di sfogo. Le sue sono state parole molto forti, indirizzate ad alcune persone nello specifico. Ma comunque tanta altra gente si è invece schierata dalla sua parte, mostrandosi dispiaciuta.

Non è stato facile per Flavio Briatore assistere a tutto questo, ma è apparso molto furioso per i commenti ricevuti. E nel video è stato molto efficace nelle sue affermazioni, infatti non ha fatto nessun giro di parola. Alcune settimane fa si è saputo che Scorrendo a uno a uno i nomi della classifica che premia le eccellenze secondo “50 Top Pizza 2022”, quello di Crazy Pizza di via Vittorio Veneto 157 a Roma, non compare.Né tra le top 50 (“Top Pizza Italia”), né tra le “Grandi Pizzerie 2022”.





Una fortissima ondata di maltempo ha colpito varie parti del Centro-Nord nelle scorse ore e a farne le spese è stato anche Flavio Briatore, che ha dovuto fare i conti con dei danni riguardanti lo stabilimento e il locale Twiga che si trova in Versilia. E a quanto pare c’è chi ha festeggiato per l’accaduto e lui allora è subito diventato furioso. Nel video social ha detto: “Abbiamo avuto una tromba d’aria che ha distrutto metà Twiga, leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone”.

Poi Flavio Briatore ha aggiunto: “Non riesco a capire che paese di rancorosi, sfigati perché il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà un indotto milionario all’area e alla zona. Sono felice in un giorno come questo di far contenti tanti che sono felici delle disgrazie che succedono. Invece voglio essere solidale con tutti i bagni di Forte e della Versilia perché tutti hanno avuto dei danni enormi. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo, per cui a tutti gli stabilimenti che hanno subito danni c’è la nostra vicinanza”.

Infine, la furia di Flavio Briatore è proseguita così: “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi è una roba che fa piangere il cuore, a noi che facciamo gli operatori che rischiamo, che investiamo. A quattro sfigati che sono contenti che il Twiga ha perso 20 – 50 tende, non bisogna neanche considerarli, sono delle mer***”. E in seguito ha annunciato anche la riapertura della struttura.

