Giulia Salemi è incinta? È questa la domanda che in queste ore si stanno facendo tutti i suoi fan. Dopo il grande successo dell’influencer al GF Vip 7, ora sembrano arrivare grandi novità, nella sua vita privata. Giulia sembra essere sempre fidanzatissima con Pierpaolo Pretelli, anche dopo la crisi rientrata in pieno reality, cosa che lei stessa aveva annunciato. E ora addirittura si parla di un figlio, ma come ci siamo arrivati? Per il momento non sono arrivate né conferme, né smentite da parte dell’ex presentatrice del reparto social del GF Vip 7, ma non si esclude che potrebbero arrivare a breve.

Riguardo il suo recente passato da opinionista del programma di Alfonso Signorini e sulla presunta sostituzione di Sonia Bruganelli, Giulia aveva confessato poco tempo fa: “A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della ‘basta…a con il tablet’ è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter”.

Giulia Salemi è incinta? Il particolare non passa inosservato

E ancora: “Non amo essere st…nza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale”. Archiviata quindi questa edizione del GF Vip, si torna a parlare di Giulia ma in un’altra veste. Come abbiamo anticipato poco fa, la Salemi sta facendo impazzire i suoi fan riguardo un’ipotetica e non confermata gravidanza.

Tutto nasce dopo la sua piccola trasferta lavorativa a Los Angeles. Qui Giulia Salemi si è fatta immortalare per le vie della città con indosso una felpa che ha mandato in brodo di giuggiole diversi spettatori. Sull’indumento una scritta alquanto sagace: “Future milf (tradotto: Futura milf)”. Chiaramente sui social sono impazziti tutti e in molti hanno ripreso l’Instagram stories e hanno commentato quella didascalia.

Molti, chiaramente e senza conferme di sorta, affermano che Giulia Salemi sia in attesa del suo primo figlio. Tuttavia queste sono solo illazioni, per ora non smentite dall’influencer di origine iraniane. Non ci resta che attendere una parola della diretta interessata.

