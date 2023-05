Gioia grande per Alessio Cavaliere, dopo Amici 22 la vita del ballerino è cambiata: le ultime notizie parlano di un Alessio lanciatissimo verso progetti ambizioni. Dentro la scuola di Amici 22 Alessio, eliminato in una delle prime puntate del Serale, aveva conquistato i telespettatori anche con il suo carattere, oltre che con il suo talento innato. Sensibile, maturo e sempre molto educato, il ballerino ha dato proprio un bell’esempio sul piccolo schermo.

Alessandro, per chi non lo ricordasse, era uscito nel mezzo di un confronto di Mattia Zenzola, il futuro vincitore di Amici 22. Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, erano riusciti a creare un bel rapporto di solidarietà e amicizia all’interno dello show di Canale 5, ma il destino li aveva messi uno di fronte all’altro.





Amici 22, Alessio Cavalieri nel video di Giorgia

Queen Mary aveva voluto donare ai due ragazzi delle parole sul fatto che molto spesso le amicizie che si creano ad Amici poi fuori non durano aggiungendo: “Ma in questo caso non mi sembra” . E la risposta di Alessio è stata: “No, io non lo perdo Matti”. Dopo l’eliminazione di Alessio, in casetta i ragazzi avevano abbracciato l’allievo che diceva addio ad Amici.

“Ti voglio un bene…” aveva detto tra i singhiozzi e le lacrime Mattia. “Io ti voglio bene fra’” gli aveva risposto Alessio. Visibilmente scossa e dispiaciuta anche Benedetta-: “Ciao casetta, ciao a tutti e… mi raccomando uaglio’ (alla napoletana, significa ragazzi, ndr)… è stato un onore… ciao ragazzi“. Un’altra eliminazione, un’altra storia che si chiude, ma solo per poter ricominciare in altri scenari.



Infatti oggi arriva una bella notizia Tra i progetti che lo vedono protagonista dopo l’esperienza vissuta ad Amici 22, Alessio Cavaliere è presente appunto nel videoclip di Senza confine di Giorgia. Il video è già disponibile su YouTube come hanno confermato la cantante e il ballerino, attraverso i propri profili ufficiali di Instagram.