“Guardate cosa ha fatto”. GF Vip, una foto ed è il putiferio su Giulia Salemi e gli ex vipponi: cosa è successo

Conclusa la settima edizione del GF Vip 7, ora l’attenzione dei fan del reality show è tutta su quello che combinano gli ex concorrenti. La vittoria è andata a Nikita Pelizon, una delle grandi favorite dal pubblico. La modella triestina ed ex concorrente di Pechino Express insieme alla modella Helena Prestes, concorrente della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, è riuscita ad avere la meglio su Oriana Marzoli, l’altra favorita alla vittoria del reality show di Canale 5.

Nel corso di questa edizione del GF Vip 7, molto chiacchierata per via del comportamento di molti concorrenti (vedi la squalifica di Ginevra Lamborghini e le successive di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro) si sono create due fazioni molto agguerrite.

GF Vip 7, Giulia Salemi insieme agli Spartani

Da un lato gli Spartani, si cui facevano parte Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia. Poi i Persiani, che hanno avuto come ‘capi’ Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, poi vincitrice del GF Vip 7. Ora che il Grande Fratello Vip è finito molti personaggi famosi si sono schierati con i loro concorrenti preferiti.

Tra questi ci sono stati anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, reducida una crisi annunciata proprio dall’influencer durante una delle puntate del reality show, hanno voluto festeggiare la fine del programma con i loro vipponi preferiti. La coppia è stata cena con alcuni degli Spartani, gli ex concorrenti del GF VIP così soprannominati durante l’avventura nel reality. Oriana Marzoli li ha ripresi e nel su profilo Instagram ha pubblicato una foto d gruppo e un video in ci urlano: “Un beso cariño”.

Ovviamente molti utenti di Twitter, fan del GF vip 7, hanno notato che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hannoscelto il team Spartani a quello dei Persiani per uscire e divertirsi. A unirla al gruppo è stata anche l’amicizia con Alberto De Pisis, amico dell’influencer. Molti utenti social si sono lamentati e hanno criticato la Salemi perché ha palesemente rivelato la preferenza per alcuni dei concorrenti del reality show. E il fatto che al abbia fatto ormai a fine GF Vip 7 non ha fermato le accuse.