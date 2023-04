Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli protagonisti di una disavventura nel giorno di Pasqua, a raccontare tutto è l’influencer e, sembra, prossima opinionista del GF Vip. Dopo l’addio di Sonia Bruganelli il suo sembra il nome più caldo. Intanto nei giorni scorsi Giulia ha voluto ringraziare pubblico del GF Vip e Signorini con un lungo post. “Ci sarebbero da dire tante cose legate a questi ultimi sei mesi di vita che non so davvero da dove cominciare. Ho vissuto a 200 all’ora trattenendo il fiato, senza mai voltarmi indietro”.



“Ora che il viaggio è finito mi sveglio, respiro e mi rendo conto che ho le tasche piene di cose da raccontare, di esperienze di cui fare tesoro e da cui ripartire per migliorarmi come persona e come professionista. Oggi sono più felice e consapevole di sei mesi fa e in questo tempo, in fin dei conti breve, sono successe così tante cose di cui essere grata. Ci sarebbero tante cose da dire ma credo che il riassunto e la sintesi sia…Grazie a tutti”.

Disavventura per Giulia Salemi e Pretelli: l’auto li lascia a piedi



In attesa di quello che sarà Giulia Salemi si gode un po’ di relax e, insieme a Pierpaolo Pretelli, ieri ha lasciato la città per rifugiarsi in campagna. Una giornata che sembrava perfetta se non fosse per la disavventura che era dietro l’angolo: “Siamo rimasti appesi per strada… abbiamo trovato una torretta (per l’auto elettrica ndr) che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai, tra l’altro si stanno scaricando anche i telefoni”.



Giulia ha poi aggiunto: “Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare un po’ la macchina. Abbiamo cercato disperatamente l’unico bar aperto a Bergamo e abbiamo anche elemosinato un caricabatterie. Pier sta mangiando un tost dalla disperazione, io sto leggendo L’Eco di Bergamo. A quest’ora saremmo già dovuti essere a casa calcolando che siamo partiti due ore fa. Bene ma non benissimo! Buona Pasqua anche a voi”.



E tante risate sui social. Con Pierpaolo Pretelli sono stati mesi travagliati durante i quali si era parlato anche di rottura. Di sicuro una crisi era in piedi, tanto che pare che risolutivo sia stato l’intervento di Alfonso Signorini che ha rimesso a posto le cose tra i due dopo che la situazione sembrava ad un passo dal precipitare.