Giovanna Mezzogiorno a ruota libera al settimanale Oggi, l’attrice ha raccontato come sta vivendo questi anni trascorsi dopo la separazione dal marito Alessio Fugolo, padre dei suoi due figli Leone e Zeno. Nessun annuncio ufficiale da parte dell’ormai ex coppia del mondo del cinema. Anche lui lavora in questo settore, come macchinista dietro le quinte. Si sono incontrati sul set del film Vincere di Marco Bellocchio nel 2009 e nello stesso anno si sono sposati. Nel corso di questa intervista, l’attrice romana preferisce non entrare nei dettagli della rottura con il padre dei suoi figli.



Piuttosto Giovanna ha respinto le accuse su alcune presunte abitudini. “Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo gli psicofarmaci, fra un po’ faccio pure le rapine”. Ha ricordato poi la sua adolescenza, un “periodo complicato”. E torna così a parlare delle droghe.





Giovanna Mezzogiorno, aria di addio con il marito Alessio Fugolo



“Erano i tempi delle droghe sintetiche, vedevo gli amici trasfigurati con la faccia storta. Io non le ho mai volute provare, mai. Mi facevano terrore”. Un’adolescenza segnata dal dolore. Tempo fa a Domenica In raccontò come sua madre abbia rinunciato alla carriera per suo marito: “Mia madre ha rinunciato alla carriera per papà. Ha dedicato la sua vita a lui, è stata la sua consulente professionale”. (Leggi anche “Torna per lei”. Clamoroso a UeD, Maria De Filippi chiama e il cavaliere risponde)



“Quando ha avuto un’altra figlia da un’altra donna, ha accettato anche lei. Io un po’ meno, perché avevo 14 anni ed è stata un po’ più difficile. Ma ora voglio un bene dell’anima a mia sorella”. Poi aveva parlato del padre. “È andato via troppo presto, a soli 51 anni. Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te”.



Attrice poliedrica Nel corso della sua carriera di attrice di cinema ha ottenuto numerosi premi, tra cui: 1 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 3 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro, 2 premi Flaiano, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per La bestia nel cuore e un riconoscimento come migliore attrice protagonista da parte del National Society of Film Critics Awards, l’associazione dei critici cinematografici statunitense.

