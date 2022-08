Giorgia Meloni, la confessione. Rivelazioni che arrivano in previsione delle elezioni politiche di settembre, argomento sicuramente più discusso tra gli italiani. Ma forse non tutti sanno che la leader di Fratelli D’Italia pare condivida ormai da diverso tempo un rapporto di amicizia e di fiducia con un cantante. Ecco cosa ha detto a riguardo.

Giorgia Meloni, la rivelazione su Morgan. Marco Castoldi, in arte Morgan, nel corso di una recente intervista per Il Giornale avrebbe detto qualcosa a riguardo delle elezioni: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”.





Giorgia Meloni, la rivelazione su Morgan: “Non è vero”

“Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare” ha chiosato il cantante. E Giorgia Meloni ha dunque voluto precisare qualcosa in più in merito a quanto asserito dall’amico cantante: “Con Morgan ogni tanto ci scriviamo degli sms. È vero che l’altro giorno mi ha scritto un sms dicendo ‘attenti al linguaggio nel programma’ ed è diventato ‘Morgan scrive il programma di FdI’, ma non è vero”.

E la leader di Fratelli D’Italia ha poi aggiunto ai microfoni di Rtl 102.5: “Il programma di Fratelli d’Italia non è stato ancora pubblicato, alcuni commentano quello di cinque anni fa e altri scrivono cose totalmente inventate”. (Giorgia Meloni, com’è diventata oggi la figlia della leader di Fratelli D’Italia).

E sempre a proposito delle elezioni, Giorgia Meloni aveva sottolineato nelle scorse settimane: “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia”.

