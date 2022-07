Giorgia Meloni, botta e risposta con la cantante Giorgia. Tutto è partito da un post della cantante su Instagram difficile da equivocare. Un post che arriva quando i toni della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre sono già caldissimi. La leader di FDI nei giorni scorsi aveva puntato il dito su stampa internazionale e italiana. “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia”.



“Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi”. Poi, scrive Adnkronos, sempre in tema di elezioni aveva aggiunto. “In questa campagna elettorale non ci dovrà essere alcuna polemica con i nostri alleati. Le polemiche aiutano gli avversari, e noi non vogliamo concedere neanche un millimetro. Sono certa che varrà anche per le altre forze politiche”.





Giorgia Meloni, botta e risposta con la cantante Giorgia: il post della polemica



“Vogliamo difendere gli interessi nazionali e porre in Europa i temi su cui la strategia è stata sbagliata. E dobbiamo essere chiarissimi sulla guerra. Da opposizione abbiamo chiesto al governo di fare ciò che era necessario perché l’Italia non fosse l’anello debole dell’Occidente, mostrandosi fiera e leale e allontanando lo stereotipo della nazione spaghetti e mandolino tanto cara ai detrattori. Ribadiamo che saremo garanti, senza ambiguità, della collocazione italiana e dell’assoluto sostegno all’eroica battaglia del popolo ucraino”.



Tornando al botta e risposta, la cantante aveva scritto: “Anche io sono Giorgia – aveva scritto riprendendo una frase ormai celebre di Giorgia Meloni – ma non rompo i co**ioni”. A distanza di alcune ore dal post pubblicato dall’artista, di attacco palese a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia non si era lasciata scappare l’occasione di rispondere a tono.



“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

