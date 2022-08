Barbara D’Urso, fuori la verità. La conduttrice si gode ancora il tempo delle vacanze estive ma non perde occasione per condividere con i fan i momenti più belli della pausa estiva. Non solo selfie dalla spiaggia della sua casa di Capalbio, ma anche racconti che possono alzare ulteriormente le temperature.

Barbara D’urso, la rivelazione sul marito dell’amica. La conduttrice di Pomeriggio Cinque sa senza dubbio tenere alta l’asticella dell’attenzione e questa volta la confessione non riguarda lei. Attraverso le Instagram Stories la conduttrice ha mostrato la sua serata speciale al Twinga. Immancabile la presenza di amici cari.





Barbara D’Urso, la rivelazione sul marito dell’amica. Il retroscena

Tra gli amici presenti nel corso della serata anche Simona Izzo a cui Barbara D’Urso ha voluto ricordare un aneddoto o meglio un retroscena bollente riguardo al marito: “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”. Barbara D’Urso, ironia di casa ma anche racconti ‘bollenti’. (Barbara D’Urso, non tutti credono che il lato B sia il suo).

Ma ovviamente l’amica presente al Twinga beach club durante la prima edizione del The Alessandro Nomellini Awards 2022, ha voluto controbbattere usando la stessa carta ovvero l’ironia. La Izzo ha effettivamente confermato che i baci del marito sono davvero indimenticabili e che lasciano il segno.

Barbara D’Urso prosegue nella sua vacanza sempre circondata dagli amici tra cui anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Ma dopo le vacanza estive, pronti per riprendere in mano il lavoro. Dal portale di Davide Maggio si apprende la possibilità del grane ritorno della trasmissione pomeridiana di Canale5 già a partire dal 22 agosto. E il pubblico italiano non aspetta altro che ricevere una conferma o meno da parte della conduttrice più gettonata di sempre.

