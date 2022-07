La conduttrice più chiacchierata della tv si sta rilassando nella sua fantastica villa in Toscana, immersa nel verde e con grande piscina dove Barbara D’Urso non esita a mostrare il suo fisico. Circondata dagli amici più cari, tra cui spiccano Imma Battaglia e Eva Grimaldi, Carmelita ha ancora po’ di giorni di svago da godersi.

È infatti stata smentita la voce recente secondo cui la partenza di Pomeriggio Cinque avrebbe potuto essere anticipata ad agosto per dare spazio alla campagna elettorale politica in vista delle elezioni del 25 settembre. Non è così: il talk tornerà in onda lunedì 5 settembre come previsto.





Barbara D’Urso fisico: “Quella non sei tu”

Nessun ritorno al lavoro anticipato, quindi, per Barbara D’Urso. Che nel frattempo ha appena condiviso un video in cui il suo fisico invidiabile, frutto di tanto allenamento, è in primo piano. Non ha mai avuto problemi a mostrarsi sui social con scollature mozzafiato o in bikini e anche a costo di ricevere critiche non ha fatto eccezioni in questa estate 2022.

Ma questa volta Barbara D’Urso è andata oltre le ‘semplici’ foto. Si è fatta riprendere di spalle da un drone mentre si rilassava in piscina su un materassino, con un costume che sembra un bikini a vita molto alta o comunque un costume intero molto scollato dietro.”Tintarella di… drone”, scrive nella didascalia del post subito preso d’assalto.

Non mancano i complimenti per le immagini davvero mozzafiato del suo fisico, ma Barbara D’Urso, 65 anni, ha ancora una volta dovuto leggere tanti commenti poco carini. Molti fan sono convinti che quella donna sdraiata sul materassino non sia lei. “Non sei tu”, “Potrebbe essere chiunque”, “Non è lei” e, addirittura, “Ma quella è Belen” e “Per me è di Belen quel fondoschiena” si legge sotto.

