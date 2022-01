Giorgia Meloni, le foto dalla vacanza. Si tingono di bianco le festività trascorse a Cortina d’Ampezzo, Belluno. Uno spaccato di vita privata di Giorgia Meloni, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla piccola Ginevra, che insieme a mamma e papà prova per la priva volta a sciare. Una pausa da trascorrere in pieno relax per la leader di Fratelli d’Italia. Gli scatti sono tenerissimi.

Come è ormani noto, il compagno di Giorgia Meloni si chiama Andrea Giambruno, giornalista e conduttore televisivo. Classe 1981 e laureato in Filosofia, Andrea è un volto conosciuto su TGcom24, ma anche autore di diversi programmi televisivi. Con queste parole Giambruno ha raccontato durante un’intervista a Pietro Senaldi per Libero il colpo di fulmine scoccato diversi anni fa con Giorgia.

“È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un’assistente”.





E proprio da quel giorno, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno iniziato la loro relazione. Un amore che ha anche dato alla luce una splendida bambina, Ginevra, nata il 16 settembre 2016. Ed è proprio a Cortina che la famiglia ha deciso di trascorrere questi giorni di festa. La piccola Ginevra intenta a sciare per la prima volta guidata da un maestro e mamma e papà che assistono al momento con occhi pieni di amore.

E come si apprende da un articolo pubblicato sul settimanale Chi, la famiglia ha preso una casa in affitto nel centro di Cortina, dedicandosi a un momento di relax in compagnia di un gruppo di amici. E a proposito di alcuni aneddoti sulla vita privata della Meloni, si leggeva a proposito di Andrea e del suo modo di essere padre: “Chi vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare più tempo con la propria famiglia. Chi si impegna, con tutte le sue forze, per guadagnarsi quel “papà”.