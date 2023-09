Gigi Buffon ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio su Ilaria D’Amico. Si è parlato di loro per diversi mesi, infatti sono uscite delle indiscrezioni sulla coppia ma ora è tempo di dichiarazioni ufficiali. Lui ha recentemente ottenuto un importante incarico professionale, dopo aver detto addio al calcio in seguito alle ultime stagioni disputate col Parma. Lui è intervenuto al Tg1 e ha spiegato quale sia la sua decisione presa sulla compagna.

Il momento più significativo per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sta per concretizzare. Ne saranno felici anche gli amici e parenti della coppia, che potranno finalmente osservare qualcosa di meraviglioso. Davvero belle le parole utilizzate dall’ex campione della Juventus e dell’Italia al telegiornale del primo canale Rai. Andiamo a vedere insieme cosa ha esclamato l’uomo in riferimento alla sua vita strettamente privata.

Gigi Buffon, le sue parole su Ilaria D’Amico: ora è davvero fatta

Dunque, Gigi Buffon ha detto cose che hanno ricalcato le parole di Ilaria D’Amico. Sono state veramente favolose le dichiarazioni dell’ex atleta, che ha fatto una dedica strappalacrime alla sua amata durante la diretta del Tg1. Ricordiamo che i due hanno già costruito un’importante famiglia, infatti nel 2016 è venuto alla luce Leopoldo Mattia, il loro adorato figlio. Lui ne ha anche altri due, David Lee e Louis Thomas, concepito con l’ex Alena Seredova.

Gigi e Ilaria si sposeranno ufficialmente, come confermato prima dalla giornalista e conduttrice e ora da Buffon, che ha anche aggiunto: “Conta ciò che c’è dietro a questa festa, è ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice“. Non resta che aspettare la data ufficiale delle nozze, che dovrebbero comunque celebrarsi l’anno prossimo.

Un mese fa, il 5 agosto scorso, Gigi Buffon è stato scelto come capo delegazione della nazionale italiana di calcio, ora gestita dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Ruolo che in passato ha ricoperto il compianto Gianluca Vialli.