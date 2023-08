Sono stati giorni importanti e delicati per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Lei sarà stata sicuramente al fianco del compagno e lo avrà supportato nella difficile scelta di ritirarsi dal mondo del calcio. L’ex portiere della Juventus, che ha militato nel Parma fino alla scorsa stagione, ha appeso gli scarpini al chiodo e si è tuffato in una nuova esperienza sempre nello stesso ambito. Infatti, è diventato il capo della delegazione azzurra della Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

Un ruolo importantissimo, ricoperto dal compianto Gianluca Vialli. Ma ora per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è arrivata l’ora di fare un annuncio ai loro ammiratori. A riferirlo è il settimanale Diva e Donna, convinto che sia imminente la comunicazione ufficiale della coppia su una grande novità in vista. Ovviamente tutti sono in trepidante attesa, anche se allo stato attuale non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti.

Leggi anche: “Un’altra donna”. Mario Balotelli, saltano le nozze con Francesca: tra le braccia della biondina





Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, imminente un annuncio importante

In questa nuova fase, appena iniziata, della vita dell’ex giocatore ci si è ricordati subito di quanto detto da lui in passato proprio sulla coppia. Tutti, compreso Diva e Donna, si sono ricordati di quella promessa fatta ad Ilaria D’Amico da Gigi Buffon e ora i tempi sembrano essere maturi. Si tratterebbe di uno degli avvenimenti più attesi e non sappiamo se riusciranno a concretizzare tutto già quest’anno o se bisognerà aspettare l’arrivo del 2024.

Buffon disse a proposito delle nozze: “Il matrimonio ci sarà quando smetterò di giocare“. E questa sua scelta aprirebbe quindi le porte ai fiori di arancio con Ilaria D’Amico. Diva e Donna ha infatti scritto nel suo numero in edicola: “Ora che Gigi non dovrà più vagare di città in città tutte le domeniche a parare palloni, i tempi possono essere maturi per suggellare questo amore. Buffon e D’Amico si sposano, Gigi dà l’addio al calcio e dopo le nozze della Seredova lui adesso sposa Ilaria”.

Per Buffon sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello del 16 giugno del 2011, con Alena Seredova. Da quest’ultima ha avuto i figli Louis Thomas e David Lee. Con la D’Amico ha invece concepito il suo terzo figlio Leopoldo Mattia.