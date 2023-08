Una vera e propria bomba gossip è deflagrata su Mario Balotelli. Il calciatore è stato beccato in compagnia della nuova fidanzata, peccato però che i fan fossero convinti che stesse ancora insieme all’altra ragazza. Quest’ultima è Francesca Monti e nel dicembre scorso sembrava cosa fatta la proposta di matrimonio a lei, dato che lui aveva postato l’emoticon di un anello e aveva anche fatto una dedica meravigliosa nei suoi confronti.

In particolare, aveva scritto: “La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”. Invece le cose non stanno più così, con Mario Balotelli innamorato di colei che è adesso la nuova fidanzata. L’atleta ex Inter e Milan è stato paparazzato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha pubblicato in anteprima i primi scatti del 32enne insieme alla sua partner.

Mario Balotelli con la nuova fidanzata: niente nozze con Francesca Monti

Mario Balotelli, prima di incontrare la nuova fidanzata, è stato legato a Francesca Monti per due anni e il loro amore sembrava essere inossidabile. Mai gli ammiratori di SuperMario si sarebbero aspettati di vederlo con un’altra giovane, anzi, si era in attesa dell’annuncio sulla data del matrimonio. Invece a sposarsi è stato solo suo fratello Enock, che lo scorso mese di giugno ha sposato la sua amatissima partner, che si chiama Giorgia Migliorati.

Il settimanale Chi ha quindi fotografato Balotelli insieme ad una ragazza bionda, di nome Cecilia. Sono stati visti al Baglioni Hotel Luna della città di Venezia e tra di loro non sono ovviamente mancati baci, abbracci e altri atteggiamenti teneri, a conferma del fatto che non sia un’amica ma la sua nuova fiamma. I due piccioncini si sono anche recati da Hermes e nella gioielleria Fasoli per fare acquisti, infine, hanno pranzato in maniera romantica al Bistrot de Venise, prima di salire a bordo di una gondola.

Non conosciamo il cognome di Cecilia né altre informazioni sulla sua vita privata, quindi l’età è sconosciuta così come la sua professione. Mario Balotelli, 32 anni, ha disputato l’ultima stagione nelle fila del Sion, in Svizzera, ottenendo pessimi risultati. Il club è finito in B e lui ha siglato solo 6 gol.