“È lei? Bellissima”. Pia Balotelli damigella alle nozze dello zio famoso della tv, è irriconoscibile

Venerdì 16 giugno Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono sposati. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, anche lui calciatore come il fratello maggiore Mario Balotelli con ultima esperienza quest’anno in D con l’Ospitaletto, ha sposato la fidanzata. Tanti i volti noti del mondo dello sport e della televisione, in particolare Francesco Oppini e Andrea Zelletta, che al Grande Fratello Vip hanno intrecciato un bellissimo rapporto di amicizia con il fratello di Balotelli.

Enock e Mario Balotelli sono arrivati insieme e poi, ripresi in video da Francesco Oppini presente tra gli invitati con la fidanzata, sono entrati in chiesa. Per i due sposi è stato un momento unico che in tanti hanno ripreso scattando foto e girando video con i cellulari. Sui social tante le foto e i video e una marea di auguri sulle pagine social dei due.

Pia Balotelli damigella al matrimonio dello zio Enock Barwuah

Mario Balotelli è arrivato in chiesa insieme ai figli Pia e Lion. La maggiore è nata nel 2012 dalla sua relazione con Raffaella Fico, che ogni tanto compare nel suo feed IG, e poi c’è Lion, nato il 27 settembre 2017 dalla sua liaison con l’ex fidanzata Clelia. Raffaella Fico e Mario Balotelli, dopo i problemi degli anni scorsi legati al riconoscimento della piccola in tribunale, sono riusciti a costruire un ottimo rapporto e oggi Pia fa parte della vita del calciatore.

“Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – aveva confessato Raffaella Fico in tv a Storie Italiane – con Balotelli siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”. Al matrimonio dello zio Enock Barwuah, Pia Balotelli è stata la damigella d’onore e sui social sono piovuti tantissimi commenti.

Pia Balotelli è ormai una giovane donna. Vestito bianco, scarpe col tacco e acconciatura con le tipiche treccine in stile afro con ciocche rosa, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha attirato l’attenzione di tutti e in particolare dei fotografi del settimanale Chi, presente all’evento per immortalare la coppia. “Un anno dopo aver chiesto la mano di Giorgia Migliorati Novello, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha detto “sì “. Come testimone ha voluto il bomber e gli amici del “Gfvip” intorno a sé”, si legge infatti nell’anticipazione pubblicata sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini.