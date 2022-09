Alla fine il grande giorno del matrimonio di Gianmarco Tamberi è arrivato. Il campione olimpico di salto in alto ha sposato con rito civile la fidanzata storica Chiara Bontempi: la cerimonia, officiata dal sindaco Matteo Ricci, a Villa Imperiale, a Pesaro. “Siamo orgogliosi che abbia scelto Pesaro e le Marche per sposarsi. È stata una bella cerimonia e una grande occasione di promozione per la città e per la regione”, ha detto il primo cittadino di Pesaro all’Ansa.

“A Gimbo ho detto che a Pesaro c’è un palasport che lo aspetta quando avrà finito di volare in alto, con un canestro per fare le schiacciate, dato che lui è un appassionato di basket”, ha aggiunto Matteo Ricci. Tanti gli ospiti vip al matrimonio i Gianmarco Tamberi: oltre a parenti e amici, i velocisti Marcell Jacobs con la fidanzata e futura moglie Nicole Daza) e Filippo Tortu.





Gianmarco Tamberi matrimonio: il campione olimpico si è sposato

E poi la schermitrice Bebe Vio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, anche loro neosposi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, della Fidal Stefano Mei e Mutaz Barshim, l’atleta qatariota con cui Gianmarco Tamberi condivise la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. C’era anche la cantante Francesca Michielin.

La proposta di nozze era arrivata un anno fa, prima della sua vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In quell’occasione Gianmarco Tamberi aveva condiviso su Instagram il video super romantico che aveva conquistato migliaia di fan. Poi, giovedì primo settembre 2022, il fatidico sì celebrato anche sui social con un bellissimo scatto e la scritta “Forever”.

Gli sposi erano splendidi. Gianmarco Tamberi ha indossato un classico smoking nero firmato Armani, con papillon e fiore all’occhiello. Chiara Bontempi, ‘scortata’ da ben 6 damigelle, ha optato per un abito bianco da sposa di Atelier Emé con ampia gonna e bustino strutturato, entrambi ricamati in pizzo, lunghi guanti aperti e velo candido. Dopo il matrimonio, il viaggio di nozze: la coppia sarà presto tra Maldive, Singapore e Bali.

