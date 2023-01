Nel 2020 Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra gli hanno dato la gioia più grande. Secondo quanto annunciato dal settimanale Gente, la bimba sarebbe venuta alla luce il 15 dicembre, ma la notizia non è stata subito resa nota. E la conferma ufficiale è arrivata col messaggio del diretto interessato, che ha commentato con un “grazie” sotto il post. Era stato lui stesso ad annunciare la gravidanza della nuora il 10 ottobre scorso.

La piccola si chiama Virginia e in questo modo il figlio e la nuora del conduttore hanno voluto omaggiare il nonno il cui nome all’anagrafe è Virginio Scotti. “Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo”, disse Gerry Scotti al Corriere della sera.

Gerry Scotti nonno per la seconda volta: è nato Pietro

E nelle ultime ore è arrivata un’altra bellissima notizia per Gerry Scotti. È stato lui stesso a comunicarla attraverso un video tra le sue Instagram Stories in cui annuncia di essere diventato nonno per la seconda volta. Si nota una ripresa dall’alto dello studio del programma Lo show dei record e come sottofondo la voce di Scotti che annuncia la nascita di Pietro. Edoardo Scotti e Ginevra Piola sono diventati genitori bis dopo la nascita di Virginia.

Tra le stories di Instagram Gerry Scotti ha annunciato di essere diventato nonno per la seconda volta. “In questo momento, mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei Record, è nato mio nipote Pietro”. Pertanto arriva un fratellino per Virginia, la prima nipote di Gerry Scotti. Il conduttore ha un solo figlio, Edoardo, che è noto al grande pubblico per aver partecipato insieme al padre alle riprese de Lo show dei record, collaborava come inviato in giro per il mondo.

Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso conosciuta nel 1991 e dalla quale ha avuto l’unico figlio Edoardo. I due hanno divorziato nel 2009. Da anni il conduttore è impegnato con Gabriella Perino, la signora ha due figli e con loro Gerry ha un rapporto splendido: loro lo considerano una figura di grande riferimento. La donna è molto riservata e non possiede una pagina social. Di lei si sa che di professione fa l’architetta e che il loro incontro risale a diversi anni prima del matrimonio con Patrizia Grosso. Dopo il divorzio i due si sono nuovamente frequentati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola.