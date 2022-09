Francesco Totti e Ilary Blasi, il tradimento esce allo scoperto. L’ex capitano giallorosso ha parlato e ha deciso di farlo nel corso di un’intevista esclusiva rilasciata per Il Corriere della Sera. Pare che a venire alla luce siano stati alcuni messaggi tra Ilary e un uomo misterioso e a fare da tramite sarebbe stata una delle stylist più famose della tv.

Francesco Totti, la scoperta dei messaggi tra Ilary e un altro uomo. Una verità che piano piano si sta definendo nei dettagli, rivelando a tutti cosa possa aver portato alla clamorosa rottura tra la Blasi e Totti. Lo scorso autunno sarebbe arrivata la conferma di una presunta frequentazione tra la conduttrice e un uomo misterioso. Una verità emersa attraverso alcuni messaggi scoperti sul cellulare della conduttrice.





Francesco Totti, la scoperta dei messaggi tra Ilary Blasi e un uomo misterioso: chi ha fatto da ‘complice’

E scappa fuori anche il nome di chi pare abbia fatto da tramite nella spinosa questione sentimentale. A dichiararlo ancora Francesco Totti, che pare abbia scoperto Alessia Solidani nel ruolo di complice tra Ilary e il suo uomo misterioso. (Ilary Blasi sgancia la bomba dopo l’ultima voce su Francesco Totti).

Alessia Solidani è un nome noto tra i vip. Famosa hairstylist più amate dalle star italiane che ha fondato un marchio sotto il suo nome con cinque saloni all’attivo a Roma. Alessia è anche fedele amica di Ilary Blasi e sono orai note le foto delle due pubblicate sui social.

“Le ho guardato il cellulare – ha raccontato Francesco Totti – E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. L’ex capitano giallorosso ha aggiunto: “Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”. Un vero choc per il campione: “È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

