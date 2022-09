“Guardate dove sono”. Ilary Blasi sgancia la bomba dopo l’ultima voce su Totti: “Quindi è così”

Ancora una novità nell’intricata storia riguardante Ilary Blasi e Francesco Totti. Ogni giorno che passa escono fuori retroscena e dettagli inediti, ma la conduttrice televisiva è sempre molto attiva sui social e quindi in modo esplicito ma anche implicito spesso e volentieri conferma o smentisce le voci. Ed è successa la stessa cosa proprio qualche ora fa, quando la presentatrice de L’Isola dei Famosi è tornata su Instagram e attraverso alcune stories ha in un certo senso replicato ad alcune indiscrezioni circolate.

Non c’è pausa per Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti paparazzi e giornali sono sempre sull’attenti con l’obiettivo di scoprire qualche novità. Intanto, Lenor ha cambiato lo spot dopo la separazione. Un‘altra ‘censura’ dopo quella notata dai telespettatori poco dopo l’annuncio ufficiale della coppia, avvenuto i primi di luglio con due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa. Lenor ha cambiato un altro spot e questa volta a parlarne è stato TvBlog, che ha pubblicato anche le foto del prima e dopo. Si nota chiaramente la sparizione di due immagini in compagnia dell’ex calciatore”.





Ilary Blasi e Francesco Totti, lei è in un hotel di Roma

In particolare, nelle ore precedenti le nuove foto pubblicate da Ilary Blasi, si era sparsa la voce che lei fosse ritornata a vivere insieme a Francesco Totti. O meglio, avrebbero deciso di condividere la stessa villa situata all’Eur ma ovviamente da separati. Questa decisione pare che fosse stata presa per preservare i tre figli. Ma ciò che ha fatto la donna ha quasi smentito del tutto questi rumor, infatti si è fatta vedere da ben altra parte. Continua invece il rigoroso silenzio da parte dell’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi non si è affatto nascosta e si è scattata diverse foto che l’hanno immortalata in un hotel della capitale Roma. Entrando nello specifico, si tratta di un albergo a cinque stelle decisamente molto lussuoso, che si chiama Hotel de Russie. Quindi, con questa sua scelta di soggiornare nella struttura ricettiva capitolina, potrebbe essere stata smentita l’ipotesi che stia condividendo lo stesso tetto con Totti. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, che giungeranno nei prossimi giorni anche sul tema divorzio.

Parlando di Francesco Totti, lui e Noemi Bocchi non avrebbe resistito a non farsi vedere in pubblico. I paparazzi li hanno sorpresi all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, stesso ristorante ‘del cuore’ dove un tempo Totti e Ilary pranzavano assieme. I due sono entrati e usciti in momenti differenti, una strategia utile per cercare di non farsi cogliere in flagrante dai fotografi all’esterno del locale.

