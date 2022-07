“Vive lì, con Noemi”. Bomba su Francesco Totti, si scopre tutto quando Ilary Blasi torna in Italia

Francesco Totti e Ilary Blasi, secondo il sito ‘The pipol’ l’ex numero 10 della Roma sarebbe andato a vivere con la nuova compagna Noemi Bocchi dopo la separazione. Una voce che i diretti interessati non commentano ma che potrebbe essere non lontana dalla realtà. Di Francesco Totti si sono perse le tracce dopo l’annuncio dell’addio con la moglie. Mentre Ilary, dopo Tanzania e Zanzibar, si è fatta vedere nella casa di Sabaudia. “Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai – scrive The Pipol -. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario”.



“Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo”. Da quello che è noto, l’ex di Totti passerà qualche giorno a Sabaudia incontrando amici e familiari. In molti hanno notato come era vestita in spiaggia: un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto super sexy.





Francesco Totti e Noemi Bocchi, nuove indiscrezioni sulla presunta coppia



E Totti? Scrive ancora The Pipol come: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. In quale casa non si sa, dato che l’ex calciatore è proprietario della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa e di un appartamento all’Eur”. Tagliata Sabaudia il circolo sembra restringersi a queste due opzioni. Anzi, forse a meno di una. (Leggi anche “Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti)



Le prime indiscrezioni infatti riferivano come: “Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri. […] L’accordo raggiunto prevederebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti”.



“La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali. La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro Totti Sporting Club, a Ostia”. Ora serve solo attendere per capire cosa succederà.

