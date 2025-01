Un lieto fine romantico per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha finalmente trovato il suo principe azzurro dopo una breve storia con il tronista. La giovane influencer ha sposato Gian Marco Mangini, con il quale aveva iniziato una relazione dopo la delusione vissuta con il protagonista del dating show di Canale 5.

La storia d’amore con il tronista aveva fatto sognare i telespettatori, ma purtroppo, fuori dalle telecamere, la loro relazione è durata davvero poco. Nonostante la passione che sembrava scoccare durante il programma di Maria De Filippi, i due si sono separati poco dopo la scelta avvenuta in studio con la classica pioggia di petali, le lacrime e i baci.

Vanessa Spoto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sposata

La rottura dal tronista Massimiliano Mollicone era stata annunciata sui social a seguito delle voci di crisi che circolavano da settimane. Poi la giovane ha incontrato Gian Marco Mangini e in lui ha trovato il vero amore. A soli 22 anni i due sono convolati a nozze e hanno detto il fatidico ”sì” in Comune, come si può vedere dai video postati sulle Instagram story dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Ebbene sì… ho trovato l’abito dei miei sogni❤️ @latelierdeisogniofficial grazie a loro il mio abito sarà perfetto come lo volevo io 🥰🥰 @manginigianmarco sei pronto ?!?”, aveva scritto vanessa sui social annunciando il matrimonio con il fidanzato, conosciuto nel 2023.

Il matrimonio tra Vanessa Spoto e il fidanzato si è svolto in una cornice elegante e intima e ha visto la partecipazione di parenti e amici più stretti, tra cui anche alcune ex protagoniste del programma, che hanno sempre sostenuto l’amica. La coppia è apparsa radiosa e felice e circondata dall’amore di tutti i presenti.

Vanessa Spoto aveva partecipato a Uomini e Donne nel 2021 come corteggiatrice del tronista Massimiliano Mollicone che, alla fine del suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi, l’aveva scelta lasciando Eugenia Rigotti in lacrime. La loro storia era durata appena tre mesi ed era stato il tronista a troncare la relazione: “Anche la mia famiglia mi vedeva diverso, cambiato, sia con loro che con gli altri. Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all’improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti. Così ho cercato di fare tesoro dei loro consigli e di guardarmi dentro” – aveva spiegato Massiliano in una intervista.