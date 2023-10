Fedez, un altro intervento. Dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza di giovedì scorso a causa di due ulcere che hanno provocato un’emorragia, il rapper è finito di nuovo sotto i ferri. Erano già state necessarie due trasfusioni di sangue per stabilizzare il cantante, che aveva poi rassicurato i suoi fan con un messaggio sui social, dichiarando che “ora sta molto meglio”. Messaggio che aveva rincuorato i suoi fan, preoccupati per una possibile recrudescenza del tumore al pancreas per cui è stato operato lo scorso marzo.

Ma poche ore fa c’è stato un nuovo episodio di sanguinamento che ha portato l’artista nuovamente in sala operatoria per una sutura d’urgenza. È stata necessaria un’altra trasfusione di sangue per affrontare questa difficile situazione, con Chiara Ferragni che dopo essere arrivata con il primo volo da Parigi è rimasta sempre al suo fianco in questo momento delicato. Anche lei in questi giorni è pressoché sparita dai social.

Fedez, le parole del padre fuori dall’ospedale

Le notizie sulla salute di Fedez sono veicolate direttamente dai familiari più stretti, non sono previsti bollettini medici dall’ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato nel reparto solventi dalla settimana scorsa. Ma i giornalisti del quotidiano La Stampa hanno incrociato i genitori sul piazzale della clinica milanese.

La mamma del rapper, si legge, è arrivata a piedi, con in mano un sacchetto (probabilmente un cambio di vestiti) e lo sguardo provato dalle ore di apprensione che sta vivendo. Ma ha riservato solo un sorriso appena accennato ai cronisti. Poco dopo, invece, è uscito il papà dall’ingresso principale.

“Sta un po’ meglio – il commento di Franco Lucia ai giornalisti de La Stampa – Noi dobbiamo essere forti per lui”. Nessuna news, invece, sulle possibili dimissioni di Fedez. Probabilmente non sono imminenti e rimandate dopo dopo l’ultimo evento acuto per il quale è stata necessaria una nuova sutura per via endoscopica.