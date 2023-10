Sono giorni di apprensione per Fedez. Venerdì scorso ha iniziato a circolare la notizia di un’emergenza per cui Chiara Ferragni ha dovuto lasciare Parigi, dove era attesa alle sfilate della settimana della moda, per tornare subito a casa. Poi, dopo varie indiscrezioni, si è saputo che il rapper era stato ricoverato e poi operato d’urgenza per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. In serata, dopo ore di silenzio, è tornato sui social e confermato di essere in ospedale.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, ha scritto Fedez in tarda serata in una Instagram Story.

Fedez, il retroscena prima del malore improvviso

Sono passati un paio di giorni, come sta adesso Fedez? Stando a quanto riporta Libero Quotidiano, le sue condizioni sono in miglioramento. Sono buone, ha confermato sabato il suo medico, Massimo Falconi: “Ci scriviamo e dice che sta abbastanza bene”. Ha già intrapreso il decorso post operatorio e secondo i medici il recupero potrebbe avvenire nel giro di sei settimane.

“La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento”, ha fatto sapere il personale sanitario. Al fianco di Fedez c’è sempre Chiara Ferragni. L’influencer, arrivata di corsa da Parigi dopo la telefonata della famiglia che la avvisava del ricovero d’urgenza del marito, sarebbe dovuta rimanere a Parigi per un altro paio di giorni e invece è salita sul primo volo disponibile per Milano.

E a proposito di voli, Libero Quotidiano rende noto anche un retroscena sui minuti che hanno preceduto il ricovero. A quanto pare Fedez si trovava in aeroporto con il suo staff quando ha accusato il malore improvviso. A quel punto è immediatamente scattato l’allarme e il cantante è stato trasferito in ospedale, al Fatebenefratelli di Milano dove è subito stato operato. Un tempismo che sicuramente è stato determinante per evitare ulteriori rischi.