“La verità sulla sua situazione clinica”. Fedez ricoverato e operato d’urgenza: parla il chirurgo

Fedez ricoverato, le parole del chirurgo. Nelle ultime ore tra i fan del noto rapper si è disseminato il panico più totale. Il marito di Chiara Ferragni ha reso nota la notizia attraverso un post sul profilo Instagram dove ha fatto sapere di trovarsi nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco). “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita”, sono state le sue parole.

Il medico chirurgo parla del ricovero di Fedez, tutti i dettagli. Nelle ultime ore non si fa che parlare delle condizioni di salute del rapper. Tra indiscrezioni e persino attacchi, sono in pochi ancora a capire cosa stiua realmente accadendo. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”, ha scritto Fedez sulle storia di Instagram.

Il medico chirurgo parla del ricovero di Fedez. Cosa è successo e di cosa si è trattato. I dettagli

I fan chiedono chiarezza, ed è così che a rilasciare alcune dichiarazioni sarebbe stato proprio il chirurgo della struttura ospedaliera che ha provato a fornire alcuni dettagli sulla vicenda. Massimo Falconi ha dunque spiegato di cosa si tratta nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. “Come aveva raccontato Federico stesso l’operazione è stata importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente“.

Il dottore dunque ha fanno menzione di un caso “relativamente” raro: “Può capitare, è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato. Può manifestarsi con dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito).

E ancora: “Questa complicanza, che spesso può richiedere un ricovero ospedaliero, viene generalmente risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento. Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto”.