“Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita”. Fedez, dal suo profilo Instagram, ha confermato le indiscrezioni circolate venerdì pomeriggio secondo cui era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sacco Milano per un’intervento non programmato. La moglie Chiara Ferragni ieri è rientrata da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week e proprio dopo il post pubblicato dall’imprenditrice è salita la preoccupazione tra i fan del rapper.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”, ha scritto Fedez sulle storia di Instagram. Il cantante e marito di Chiara Ferragni è ricoverato da venerdì 29 settembre nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco).

Fedez, odio social dopo il ricovero in ospedale

Tanti i messaggi di vicinanza al cantante e alla sua famiglia, ma anche un’ondata di veleno contro di lui. Sui social, infatti, non mancano messaggi a dir poco sconvolgenti contro il rapper, che lo scorso anno era stato operato a causa di un tumore al pancreas. “Avevano promosso vivamente vax velenoso tra i giovani. E quindi non provo niente per loro. Provo un profondo dolore per i miei due amici 50-enni che se ne sono andati velocemente per un tumore al pancreas fulminante. E spero che un giorno arriverà il giorno la giustizia!”, si legge su Twitter. “Se Fedez muore compro un intero bancale di Boem”, “Se vi fosse morto un parente causa vaccino non avreste detto le stronz*** del nazivax Fedez. Chi semina raccoglie. Karma”.

Tra i messaggi c’è chi augura la morte a Fedez e chi, invece, si chiede se all’ospedale avrebbero agito così velocemente nel caso in cui, al posto del cantante, ci fosse stata un’altra persona: “Io vorrei solo sapere quanto è stato su una barella in corridoio? Non mi risulta che al fatebenefratelli ci sia un reparto solventi in PS. Vorrei sapere se ha avuto lo stesso trattamento di un comune mortale…”. Ma c’è anche anche chi si è scagliato contro rispondendo a tono agli insulti.

Tra questi anche l’influencer ed ex gieffina Giulia Salemi: “Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa”.