Dopo ore di apprensione è stato lo stesso Fedez a rivelare il motivo del ricovero d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. Venerdì pomeriggio Chiara Ferragni ha interrotto la sua visita a Parigi – si trovava nella capitale francese per la Fashion Week – e con una Instagram story ha informato i follower del suo imminente rientro in Italia per un’emergenza. E ancora il co-conduttore di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, che durante una live su Twitch si è rivolto agli ascoltatori e ha chiesto loro di mandare un abbraccio a Fedez.

Fedez era scomparso dai social da diversi giorni, il suo ultimo post risale a quattro giorni fa e l’invito del co-conduttore di Muschio Selvaggio è stato interpretato da molti come un segnale di vicinanza in un momento difficile. In questo modo il livello di preoccupazione dei fan per la salute di Fedez è aumentata e sui social sono saltate fuori alcune indiscrezioni.

Fedez rompe il silenzio sul ricovero e l’intervento d’urgenza

Tra gli indizi social è arrivato anche quello di Deianira Marzano, con l’indiscrezione da una fonte dell’ospedale Sacco di Milano che parla di ‘ulcere gastriche“. E ancora: “L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie però tutto ok al momento”. Fedez è arrivato giovedì 28 settembre in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Dopo i primi accertamenti, si legge sul Corriere della Sera, è stato ricoverato in una stanza a pagamento della chirurgia, dove si trova tuttora.

“Siamo in contatto telefonico”, ha spiegato al quotidiano Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove era stato ricoverato la scorsa primavera. Nel marzo del 2022 Fedez ha infatti subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas. Con un post su Instagram ha confermato ieri sera le voci del suo ricovero in ospedale.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, ha scritto il rapper Fedez in tarda serata sulle sua Instagram Story.