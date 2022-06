Fedez, la preoccupazione di mamma Tatiana sotto gli occhi di tutti. Il giovane rapper è pronto a riprendere in mano la propria vita dopo il momento decisamente difficile vissuto in seguito alla grave malattia. Magari per un tour è ancora presto, ma Fedez non ha certo rinuniciato alla musica. E in occasione della presentazione del nuovo singolo, mamma Tatiana non si è potuta trattenere.

Fedez e mamma Tatiana, la preoccupazione -e il rimprovero- sotto gli occhi di tutti. In occasione della presentazione del nuovo singolo “La Dolce Vita”, uscito in collaborazione con Tanani e Mara Settei Fedez non lo ha nascosto: “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente…”.





Fedez ha poi aggiunto: “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”. Poi la gaffe nel corso della diretta organizzata su Instagram. (Fedez, il gesto meravglioso per Chiara).

Fedez in collegamento in tarda sera, primo piano sul rapper in attesa del lancio del singolo e un bicchiere di spumante. È stato a questo punto che tra i commenti anche le parole di mamma Tatiana: “Non bere caz*o”. Fedez si giustifica, spiegando “E’ l’acqua di Leone”.

Fedez poi aggiunge: “So che non devo bere, me lo ha detto il medico”. E non contente sia mamma Tatiana che Chiara Ferragni continuano la ramanzina in diretta sotto gli occhi di tutti: “Non dire cavolate”, risponde Tatiana. “Sei davvero scemo, devo dirlo”, aggiunge Chiara ferragni. Fan increduli ma le donne della vita del cantante hanno certamente motivo per esternare la loro preoccupazione.

